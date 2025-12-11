Loide Antonio Augusto'dan Avrupa kupası hedefi

Eyüpspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdüren Rizespor'un antrenmanı öncesinde Loide Antonio Augusto, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rize'ye adapte olmasının belli bir süre aldığını belirten 25 yaşındaki futbolcu, "Daha önce Türkiye'de, Alanyaspor'da iki yıl oynamıştım. Buraya geldiğimde de çok iyi karşılandım. Farklı bir yapıda oynuyoruz burada. Buna adapte sağlamam bir belli bir süre aldı. Şu anda kendimi çok daha iyi hissediyorum ve takımıma asistlerle ve gollerle katkı sağlamak istiyorum." şeklinde konuştu.

"GÖRECEĞİZ İLERLEYEN ZAMANDA"

Angolalı sağ kanat, teknik direktör değişimiyle farklı bir yapıya büründüklerini vurgulayarak, "Yeni gelen hocamızla yeni bazı fikirler ortaya çıkarma şansımız oldu. Bizim için farklı bir oksijen diyebilirim. Yeni hocanın gelmesiyle farklı bir yapıya bürünmeye çalışıyoruz. Bunun yansımaları da göreceğiz ilerleyen zamanda." ifadelerini kullandı.

"YUKARILARA DOĞRU TIRMANMAK İSTİYORUZ"

Yeşil-mavili takımın hedeflerine yönelik de açıklamalarda bulunan Augusto, şunları kaydetti:

Öncelikle şunu çok net söylemek istiyorum biz kapasite sahibi bir takımız, belli bir potansiyelimiz var. Ligin ilk beş sırasında olmamız kimseyi şaşırtmamalı bence. Bunu zorlayabilecek, Avrupa'ya gidebilecek kapasiteye sahibiz. Türk ligi çok farklı bir lig, belli noktalarda zorlukları olan bir lig. Bir anda çok yukarıda olan bir takım kendini aşağıda bulabiliyor, aşağıda olan bir takım kendini bir anda yukarıda bulabiliyor. Biz Eyüpspor ile oynayacağımız ilk maçta galip gelerek bunu bir seriye bağlayıp yukarılara doğru tırmanmak istiyoruz.

"ÇOK SAKİN BİR ŞEHİR"

Rize şehri ile ilgili düşüncelerini de aktaran Augusto, "Rize, kendinizi futbola konsantre etmeniz için çok uygun bir yer. Çok sakin bir şehir o sakinliğin içerisinde genelde dinlenip antrenman yapıp böyle bir rutin içindeyiz." dedi.