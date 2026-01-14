Lucas Torreira'dan Süper Kupa yorumu!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, ülkesinde yayın yapan El Espectador Deportes radyosunun Las Voces del Futbol programına katıldı.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu yayında birçok konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"SONSUZA KADAR MİNNETTARIM"

Torreira, sözlerine şöyle başladı:

Wanderers'a sonsuza kadar minnettar kalacağım. Onlar olmasaydı, asla birinci lige çıkamazdım. Avrupa ve milli takıma girmek hiç mümkün olmazdı.

FENERBAHÇE DERBİSİ

Fenerbahçe'ye 2-0'lık skorla kaybedilen Süper Kupa hakkında Torreira, şunları dedi:

Fenerbahçe ile finalde kaybettikten sonra benim için zor günler oldu. Benim Galatasaray'a olan bağlılığım kadar bağlıysanız, bu tür yenilgiler çok acı verir.

GALATASARAY'DA HEDEFLER

Hedefleri hakkında konuşan Torreira, şunları dedi:

Böylesine büyük bir kulüpte olmak çok büyük bir sorumluluk. Her zaman önemli maçlar oynuyorsunuz. Ligde rekabet etmeye devam etmek ve Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki aşamasına geçmek istiyoruz.

FERNANDO MUSLERA

Galatasaray'ın efsane ismi Muslera hakkında Torreira, şöyle konuştu:

Fernando Muslera'nın kulüpten ayrılması hepimizi üzdü ve bunu her gün hissediyoruz. Çok önemli bir oyuncuyu kaybettik. Benim için zor zamanlarda bana eşlik eden bir baba gibiydi.

"ORADA OYNAMAK İSTERİM"

Nacional'de oynamak istediğini söyleyen Torreira, şu sözleri sarf etti:

Türkiye'de kariyerimin en önemli sözleşmesini imzaladım ve bu kulüp bana hayat verdi. O yüzden ben de kendimi bu kulüp için feda etmeliyim. İki yıllık sözleşmem daha var ve Galatasaray'a son güne kadar saygı duymakla yükümlüyüm. Ama daha sonra Nacional'de oynamak isterim.

"BENİMLE İLGİLENMEDİLER"

Boca Juniors'un kendisiyle ilginmediğini söyleyen Lucas Torreira, şu açıklamayı yaptı:

Hayallerimden biri Boca'da oynamak ama onlar benimle hiç ilgilenmediler. Benimle ilgilenmemeleri anlaşılabilir. Ben, beni isteyen yerlerde oynuyorum.

MAURO ICARDI

Mauro Icardi hakkında Torreira, şu sözleri sarf etti:

Icardi ile çok iyi bir ilişkim var. Hayatımın en zor anlarında bana yardım etti. Hem Türkiye'de hem de Arjantin'de çok şey yapıyor. Harika bir adam ve bazen başına gelenler beni üzüyor.

MİLLİ TAKIM

Torreira ayrıca şöyle konuştu: