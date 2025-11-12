Manisa FK, teknik direktör Mustafa Dalcı ile anlaşma sağladı

- Manisa FK, Mustafa Dalcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
- Dalcı, Taner Taşkın'ın yerine geçti.
- Manisa FK, 1. Lig'de 18. sırada yer alıyor.
1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nın yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, deneyimli teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamada, "Teknik direktörümüz ve Mustafa Dalcı ve ekibine 'hoş geldin' diyor, siyah-beyaz armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
TANER TAŞKIN'LA YOLLAR AYRILMIŞTI
1. Lig'de 13 haftada topladığı 10 puanla 18. sırada bulunan Manisa FK, dün teknik direktör Taner Taşkın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.