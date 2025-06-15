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Haber Merkezi

2018-2019 sezonunun devre arasında Portekiz ekibi Chaves'ten Galatasaray'a 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan ve kısa süre içerisinde gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Marcao, zor günler geçiriyor.

8 Temmuz 2022 tarihinde Galatasaray'dan 13 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İspanya takımı Sevilla'ya imza atan savunma oyuncusunun eşi kansere yakalandı.

EŞİNİN SAÇLARINI KESTİ

26 yaşındaki oyuncu, kanser tedavisi gören eşi Pan Teixeira'nın saçlarını keserek destek videosu paylaştı.

Brezilyalı stoper, eşinin saçlarını keserken çocukları da ona yardım etti.