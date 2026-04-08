Mario Lemina: Konsantrasyonla yolumuza devam etmeliyiz

Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından Galatasaray'ın 3. golünü atan Mario Lemina, açıklamalarda bulundu.

"DAHA AZ GOL KAÇIRMAMIZ LAZIM"

Lemina, sözlerine şöyle başladı:

Bir önceki oynadığımız maçı rövanşını ister gibiydik. Bunu yansıttığımızı düşünüyorum. Bugün kazanmak için istekliydik. Yoğun şekilde çalışmamız lazım. Saha içinde hatalar yapıyoruz. Bunları düzeltip daha az gol kaçırmamız lazım.

"BENİ DİNLİYORLAR"

Mario Lemina, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

Oyunculara genel olarak baktığımızda, ben onlara bazı tavsiyelerde bulunuyorum ve sağ olsunlar beni dinliyorlar. Özellikle dün antrenmanda bu konular üzerinde çalıştık ve sahada bunun yansımalarını görebildik.

"YOLUMUZA DEVAM ETMELİYİZ"

Lemina ayrıca şunları dedi:

Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde konsantre olmamız ve çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Ancak bu sadece bireysel değil; takım olarak da aynı disiplinle çalışıp odaklanmamız şart. Hep birlikte, aynı ciddiyet ve konsantrasyonla yolumuza devam etmeliyiz.