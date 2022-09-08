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Marsilya taraftarı LGBT bayrağını kaldırdı
Tottenham ile oynanan maçta önlerinde duran LGBT bayrağını kaldıran Marsilyalı taraftarların görüntüsü, sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi. Destek veren de oldu, eleştiren de...
- 08.09.2022 - 16:13
- Güncelleme : 08.09.2022 - 16:23
Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham, evinde Marsilya ile karşılaştı.
2-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlanan müsabakada, deplasman seyircisinin önüne LGBT bayrağı asılması dikkat çekti.
Duruma tepki gösteren bazı Marsilyalı taraftarlar LGBT bayrağını bulunduğu yerden kaldırırken birçok İngiliz futbolsever duruma tepki gösterdi.
Marsilya taraftarı LGBT bayrağını kaldırdı - İZLE
UEFA, LGBT'yi her fırsatta savunuyor
UEFA'nın da sık sık LGBT'ye destek verdiği biliniyor. Öyle ki geçtiğimiz aylarda takımların formalarında bu oluşuma ait renklere yer vermesini istemiş, inançlarımıza aykırı diyerek LGBT'ye destek vermeyi istemeyen Real Madrid'in de ceza alacağı iddia edilmişti.
Real Madrid'e LGBT cezası - HABERİ