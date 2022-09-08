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Marsilya taraftarı LGBT bayrağını kaldırdı

Marsilya taraftarı LGBT bayrağını kaldırdı

Tottenham ile oynanan maçta önlerinde duran LGBT bayrağını kaldıran Marsilyalı taraftarların görüntüsü, sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi. Destek veren de oldu, eleştiren de...