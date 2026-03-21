Matteo Guendouzi, beğeni topluyor

Matteo Guendouzi, sergilediği futbolla ön plana çıkmayı başardı.

26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’ye transferinin ardından istikrarıyla adından sıkça söz ettirdi.

16 MAÇA ÇIKTI

Devre arasında Lazio’dan 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında takıma katılan Fransız futbolcu, Fenerbahçe formasıyla ilk resmi golünü Süper Kupa finalinde Galatasaray’a karşı kaydetti.

Sarı-lacivertli formayla 2 kez fileleri havalandıran Guendouzi, diğer golünü ise Samsunspor'a attı.

16 maçta forma giyen 26 yaşındaki futbolcunun bir de asisti bulunuyor.

KANTE'YLE UYUMLU

Fransız futbolcu, ligde yüzde 92 pas isabet oranıyla oynuyor. Maç başına 6 virgül 3 kez top kazanan Guendouzi, yüzde 78 başarılı müdahale oranını yakaladı.

26 yaşındaki futbolcu, N’golo Kante ile yakaladığı uyumla da dikkat çekiyor.

TARAFTARA KENDİNİ SEVDİRDİ

Matteo Guendouzi; sahadaki vücut dili, kritik maçların öncesinde ve sonrasında camiaya verdiği mesajlar nedeniyle kısa sürede taraftarların sevdiği isimler arasına girmeyi de başardı.