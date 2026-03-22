Matteo Guendouzi'den şampiyonluk sözleri

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Lazio'dan transfer ettiği Matteo Guendouzi, Süper Lig'de lider Galatasaray ile girdikleri zirve mücadelesi ve teknik direktör Domenico Tedesco hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"10 Numara" adlı YouTube kanalına röportaj veren Fransız oyuncu, zirve yarışında başarılı olmak için maç maç konsantre olmaları gerektiğini ifade etti.

"ADIM ADIM İLERLEMEMİZ LAZIM"

Yıldız isim, "Mayıs ayında neler olacağını düşünmemek lazım. Sakin kalmalı ve olgunca davranmalıyız. Üzerimizde baskı kurmamıza gerek yok, adım adım ilerlememiz lazım." diye konuştu.

"SEZON SONUNDA HAK ETTİĞİMİZ YERDE OLURUZ"

Geçmişte kalmamak gerektiğine vurgu yapan Guendouzi, hala şampiyonluk şanslarının bulunduğunu belirterek "Ligin hala uzun olduğunu düşünüyorum. Geçmiş geçmişte kaldı. Sezon sonunda hak ettiğimiz yerde oluruz. En önemlisi sahaya çıkıp son ana kadar mücadele etmek ve sonrasında pişman olmamak. Takıma güveniyorum. Çok büyük şeyler yapabileceğimizi biliyorum." dedi.

"TEDESCO, EMERY'YE BENZİYOR"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco hakkında da konuşan 26 yaşındaki futbolcu, İtalyan çalıştırıcının Unai Emery'ye benzediğini söyledi.

Guendouzi, sarı lacivertli teknik adamdan iki ayda çok şey öğrendiğini ifade ederek "Büyük bir teknik direktör. Arsenal’de birlikte çalıştığım Unai Emery’ye benziyor. Hücum odaklı, her zaman topa sahip olmayı, güzel oyun oynamayı ve gol atmayı istiyorlar. İkisi de kimliği belli bir oyun sunmaya çalışıyor. Antrenmanda taktiksel olarak ne yapacağımız çok net, dediğim gibi çok büyük teknik direktörler. Takımlarını nasıl geliştireceklerini biliyorlar." diye konuştu.