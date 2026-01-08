Mert Günok'tan şampiyonluk sözleri

Milli kaleci Mert Günok, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye döndüğü için çok duygusal olduğunu dile getirdi.

Sarı-lacivertlilerin 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı 36 yaşındaki file bekçisi, kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

"ÇOK DUYGUSALIM"

Fenerbahçe'de 2010-2015 yıllarında da forma giyen Mert, "Buraya geri döndüğüm için çok duygusalım. Taraftarlarımız bana çok güzel mesajlar gönderiyor. Onların desteğini gerçekten arkamda hissediyorum. Ben hep Kadıköy'de yaşadım ve büyüdüm. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bile beni ne zaman görseler, ne kadar çok sevdiklerini ve yeniden Fenerbahçe'de görmek istediklerini söylemişlerdir. Tekrar bu duyguyu yaşayacağım ve bu formayı giyeceğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"

İkişer kez Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadığı Fenerbahçe'de 34 numaralı formayı giyecek Mert Günok, "34 numaralı formayla birçok başarı yaşadım. O yüzden yine 34 numarayı giymek istedim. Bu numaranın uğuruna ve sezon sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

"MERT, CAMİAMIZIN ÇOCUĞU"

Fenerbahçe'nin futbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, Mert Günok'un sarı-lacivertli camianın çocuğu olduğunu belirtti.

Deneyimli kalecinin 10,5 sezon sonra Fenerbahçe'ye dönmesi dolayısıyla mutlu olduklarını dile getiren Torunoğulları, "Mert, camiamızın bir çocuğu. 10 yaşında Fenerbahçe'ye geldi. 15 yıl görev aldı. Mert, hocamızın da çok istediği ve beğendiği bir kaleciydi. Mert, kaleci ve Samandıra'da bir ağabey. İnşallah şampiyon olacağız ve bunda Mert'in de çok büyük katkısı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"İNŞALLAH MAYIS AYINDA ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Koydukları hedef doğrultusunda transferlerine devam ettiklerini vurgulayan Ertan Torunoğulları, "Başkanımızın da söylediği gibi sahada mücadele eden ve tekmeye kafa koyan oyuncuları istiyoruz. Guendouzi sağlık kontrolünden geçiyor. Başkanımızın söylediği tipte bir oyuncu. Sahadaki mücadelesini hep birlikte göreceğiz. Taraftarlarımız rahat olsun. Belki 1-2 transferimiz daha olacak. İnşallah hep birlikte mayıs ayında şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ KARAKTERE SAHİP BİR KALECİ TRANSFER ETTİK"

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek ise "Mert ile tecrübeli ve güçlü karaktere sahip bir kaleci transfer ettik. Kişiliğiyle hem sahada hem de saha dışında takımımıza katkı sağlayacak. Kulübümüzle olan geçmişi bu transferi çok özel kılıyor. Hoş geldin Mert!" değerlendirmesinde bulundu.

YILLAR SONRA DÖNDÜ

Mert Günok, 2010-2015 yıllarında da Fenerbahçe'de forma giymişti.

2015-2016 sezonundan itibaren Bursaspor, Başakşehir ve Beşiktaş'ta görev yapan deneyimli kaleci, yaklaşık 11 yıl sonra altyapısından yetiştiği sarı-lacivertli takıma döndü.