Milli yıldızımız Orkun Kökçü ve Feyenoord'lu takım arkadaşları iftar yemeği düzenledi Feyenoord forması giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü, takım arkadaşları Oussama Idrissi ve Mohamed Taabouni ile birlikte Hollanda ekibinin stadında yaklaşık 100 kadar Rotterdamlı vatandaşla iftar yemeğinde bir araya geldi.

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Hollanda Eredivisie'de lider durumda bulunan Feyenoord'da forma giyen milli yıldızımız Orkun Kökçü, takımdaki müslüman arkadaşları Faslı Oussama Idrissi ve Fas asıllı Hollandalı Mohamed Taabouni ile birlikte iftar organizasyonu düzenledi.

Hollanda ekibinin de desteğiyle De Kuip Stadyumu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 100 kadar Rotterdamlı vatandaş ağırlandı.

Feyenoord'un resmi internet sitesine konuşan Orkun Kökçü, organizasyonla ilgili olarak, "Fikir iki hafta önce Oussama ve Mohamed'in aklına geldi. Kulüp bunu hemen benimsedi ve çok hızlı bir şekilde ayarladı. Her şey çok iyi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Hollanda ekibi yaptığı açıklamada iftar yemeğinden önce misafirlerle stat turu yapıldığını ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da kutladığını ifade etti.