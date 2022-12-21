Orkun Kökçü: LGBT pazubandı takmadığım için pişman değilim

Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü, gökkuşağı rengindeki pazubandı takmamasının arkasında durdu.

Milli futbolcu Orkun Kökçü, Feyenoord'da dini sebepler nedeniyle LGBT renklerinin yer aldığı kaptanlık bandını takmayacağını açıklamıştı.

Bu kararının ardından Hollanda basınının yoğun eleştirilerine maruz kalan Kökçü geri adım atmadı.

"Üzerime geleceklerini biliyordum"

Milli oyuncu yaptığı açıklamada, "Kimseye kötü bir söz söylemek istemem ama eğer gerçekten bir düşünceyi savunuyorsanız onu ne pahasına olursa olsun desteklemelisiniz. Tıpkı benim yaptığım gibi. Her türlü kesimin üzerime geleceğini biliyordum, karşı olduğunuz şeye tepkinizi de sadece sözlerle değil eylemle de göstermeniz gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

"Dünya Kupası'nda kimse takmadı"

Orkun, gökkuşağı renklerindeki pazubandı takmayarak protesto ederken Dünya Kupası'nda gökkuşağı renkleri olan her şeyin yasaklanmasıyla ilgili, "Kimsenin Dünya Kupası'nda pazubandı takamayacağını duyunca 'Peki şimdi ne olacak?' diye düşündüm. Yine bir polemik olacak mı? sorusu aklıma geldi ama olmadı. Sonuç olarak kimse de o pazubandı takamadı." sözlerini kullandı.

"Pişman değilim"

Kökçü üzerine baskı yapılan dönemi sadece futbola konsantre olarak iyi atlattığını belirterek, "O dönemden etkilenmeden çıktığımı söyleyebilirim. Sadece oynamaya çalıştım ve bu anlamda sahanın içinde kaldım. Yaptığımdan da pişman değilim." açıklamasını yaptı.