Muhammed Salah, Bodrum'a geldi: Ödediği hesap gündem oldu

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah, tatil için Bodrum'a geldi.

Haftalık kazancının 480 bin sterlin (yaklaşık 26 milyon lira) olduğu bilinen yıldız futbolcu, 7 kişilik arkadaş grubuyla Gümüşlük'te bir balık restoranını tercih etti.

SALAH'IN TERCİHİ DE BODRUM OLDU

Mekan çıkışında gazetecileri karşısında gören Salah, "Sadece tatil için geldim, izninizle" diyerek oradan ayrıldı.

Ancak gecenin en çok konuşulan olayı, Salah'ın ödediği 60 bin TL'lik hesap oldu.

7 KİŞİLİK YEMEK İÇİN 60 BİN TL ÖDEDİ

Sosyal medya kullanıcılarında, 7 kişilik bir yemek için ödenen bu fiyat şaşkınlık yarattı.

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre, yemek sonrası tatiline hız kesmeden devam eden Salah ise gecenin ilerleyen saatlerinde Yalıkavak'taki bir gece kulübüne geçti.

FRIMPONG'UN ÖDEDİĞİ HESAP AKILLARDAYDI

Öte yandan Bodrum'da yakın zamanda yaşanan bir başka olay, bu fiyatı gölgede bırakmıştı.

Liverpool'a yeni transfer olan Jeremie Frimpong, geçtiğimiz günlerde yine Bodrum'da tam 600 bin liralık bir hesap ödeyerek gündem olmuştu.