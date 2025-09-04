Mustafa Er: 3-4 oyuncuyu aramıza katmak istiyoruz

1.Lig ekiplerinden Boluspor, milli maçlar nedeniyle verilen arada kendi tesislerinde yaptığı antrenmanlarla 5. hafta hazırlıklarını sürdürüyor.

Boluspor Teknik Direktörü Mustafa Er, ligde oynanan 4 maç sonunda topladıkları 7 puanın moral verdiğini belirterek, takımın gelişim sürecinin devam ettiğini söyledi.

Er, hafta sonuna kadar yapılacak hazırlıkların ardından pazar günü Gençlerbirliği ile hazırlık maçı oynayacaklarını ifade etti.

"3-4 OYUNCUYU ARAMIZA KATMAK İSTİYORUZ"

Kırmızı-beyazlıların transfer çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Mustafa Er, şunları dedi:

En az 3-4 oyuncu aramıza katmak istiyoruz. Kaleci transferi kesin, ayrıca bir stoper, orta saha, kanat ve forvet arayışımız var.

"ŞU AN KEYFİMİZ GAYET İYİ"

Aldıkları son 2 galibiyetten dolayı keyifli olduklarını ifade eden Teknik Direktör Mustafa Er, şunları dedi:

Bugün başlayacağız, hafta sonuna kadar devam edecek. Hafta sonunda Gençlerbirliği ile pazar günü bir hazırlık karşılaşmamız olacak. Özellikle az süre alan ve oynamayan arkadaşlarımıza daha çok süre vermek istiyoruz. Tabii diğer arkadaşlarımızı da belirli sürelerde oynatacağız. Ondan sonra Manisa maçı haftasına geçeceğiz. Şu an keyfimiz gayet iyi, inşallah böyle devam eder.

"TRANSFER ARAYIŞIMIZ DEVAM EDİYOR"

Kaleci, stoper, forvet ve orta saha mevkilerine transfer yapmak istediklerini söyleyen Mustafa Er, şu ifadeleri kullandı:

Transfer arayışımız devam ediyor, hep söylüyorum zaten. Haftaya cumaya kadar bu süreç devam edecek. En az 3-4 oyuncuyu aramıza katmak istiyoruz. Her zaman söylediğim gibi, kulübün maddi durumuna uygun, bizim oyun formatımıza uygun oyuncu bulursak aramıza katacağız inşallah. Yani cumaya kadar süreç devam edecek. Her an, belki yarın, belki diğer gün, belki önümüzdeki hafta aramıza katılan arkadaşlar olacaktır diye tahmin ediyorum. Kaleci transferi net olacak. Bir stoper arayışımız var. Orta saha olabilir, kanat ve forvet de istiyoruz. Yani toplamda 4 ya da 5 oyuncu. Ama dediğim gibi bu 4-5 oyuncu tam bizim istediğimiz sayı. Minimum en az 3 transfer yapmamız gerekiyor. Çünkü evet, belki halihazırda iyi bir ekibimiz var ama sayısal anlamda, özellikle kulübe konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Orayı biraz daha kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Hem içerideki rekabeti artırmak hem de kulübeden oyuna müdahale edebilecek oyunculara sahip olmak için sayısal anlamda taleplerimiz var. Mevkiler olarak da bu bölgeleri söyleyebilirim.

"MAÇ MAÇ BAKACAĞIZ"

1.Lig'in gidişatı hakkında konuşan Teknik Direktör Er, şunları dedi.

Ligin oturması bence hala biraz zaman alacaktır. Bu aradan sonra da 2-3 hafta bir dalgalanma olabilir ama 7 ve 8. haftalardan, özellikle 2. milli aradan sonra dengelerin tamamen oluşacağını ve takımların net hedeflerini koyabileceğini düşünüyorum. Biz gelişmeye devam ediyoruz. Bu süreç bizim için de devam edecek. Ama şu an itibariyle çok net bir tablo ortaya koymamız bence doğru değil. Bunu 4-5 hafta daha gözlemlememiz gerekiyor. Oyunculara da aynı şeyi söylüyorum. Bizim mütevazı kalmamız gerekiyor. Çünkü ülkemizde maalesef galibiyet de mağlubiyet de çok abartılıyor. Biz burada sakin olacağız, ayağımız yere basacak, mütevazı olacağız. Biz sadece çalışmaya devam edeceğiz. Evet, 4 maçta 7 puan topladık. Daha fazlası olabilir miydi? Bana göre net şekilde olabilirdi. Oynadığımız oyunun karşılığı bu değil. Ama bu durum, bundan sonraki süreci çok daha iyi götüreceğimiz anlamına da gelmemeli. Burada çok ciddi hata yaparız. Çünkü biz gelişirken diğer takımlar da gelişecek. Biz buna hazırlıklı olacağız, maç maç bakacağız.

"OFANS GÜCÜMÜZ KUVVETLİ"

Ofansif oyun tarzından memnun olduğunu ifade eden Mustafa Er, şu sözleri sarf etti: