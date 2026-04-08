Okan Buruk: Çok önemli bir maçtı

Süper Lig’deki 27’nci hafta erteleme maçında lider Galatasaray deplasmanda Göztepe’yi 3-1 mağlup etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"İLK YARIDA 4 GOL RAHAT RAHAT ATABİLİRDİK"

"4 PUAN FARKI YAKALAMAK PSİKOLOJİK ANLAMDA ÖNEMLİYDİ"

İkinci yarıda top bizdeydi. Rakip direkt oynayan bir takım. Onlara baskı yapamıyorsunuz. Baskı yaparsanız kaleciye atıp uzun oynuyorlar. Bunu bildiğimiz için uzun oynamalarına izin veriyorsunuz. Pastan çok içeri orta var, taç var, kaleciden var, frikikten hep içeriye top atar. Göztepe analizi yaparken çok fazla uzun top var. Organize ataktan çok, aldığı ikinci toplarla hızlı hücum yapıyorlar. 2-1'den sonra seyirci baskısı oldu. Göztepe taraftarı da oyunun içine girdi, 5-10 dakika panik yaptık ve pozisyon verdik. Oyuncu değişiklikleri de etkili oldu. 3. gol sonrası rahat bir maç oldu. İlk yarı ve ikinci yarı arasındaki fark, rakibimizin golden sonra daha iştahlı oynaması. Biz de çok top kaybı yaptık gereksiz... 3-4 tane kendi hatalarımızla pozisyon verdik. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Burada oynamak her zaman zordur. Buradan galibiyetle ayrılıyoruz. Kritik bir maçtı. 4 puan farkı yakalamak psikolojik anlamda önemliydi. Bu çok önemli bir maçtı.