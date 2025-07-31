Ole Gunnar Solskjaer: Görevime devam ediyorum

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına 2-0 mağlup olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"SHAKHTAR TURU HAK ETTİ"

Solskjaer şunları söyledi:

"İki maçta da rakibimiz bizden daha iyiydi. Bizden daha iyi takıma karşı oynadık. Fırsatlar yakaladık ama onlar bizden daha çok fırsat yakaladı. Rakibimiz turu hak etti. Birkaç şans bulduk ikinci yarı ama olmadı. Shakhtar'ın Avrupa Ligi'nde çok daha üst yerlere geleceğini düşünüyorum."

"BU PROJEDE DOĞRU İNSAN OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

"Geleceğiniz ile ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Solskjaer, "Biz maceraya başladık. Daha yeni şu anda bu sezona başlıyoruz. Başka bir turnuvaya devam edeceğiz. Gelecekle ilgili bu projede doğru insan olduğumu düşünüyorum. Devam etme konusunda bir sıkıntı yok. Son 4-5 yılda Beşiktaş zorlu süreçler geçirdi. İhtiyacımız olan şey istikrar." cevabını verdi.

"GÖREVİME DEVAM EDİYORUM"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Norveçli teknik adam, istifa etmeyi düşünmediğini söyleyerek şöyle konuştu: