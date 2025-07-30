Osimhen'den ilk açıklama: Sevdiğim yere geldim

Galatasaray, Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı. Napoli ile yapılan görüşmelerin ardından tüm detaylarda anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcüyü İstanbul’a getirdi.

AİLESİYLE BİRLİKTE FORMALARLA İNDİ, ATKI AÇTI

Osimhen ve ailesini taşıyan özel uçak, bu akşam saat 22.00’de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı.

Galatasaray formasıyla uçaktan inen yıldız futbolcu, apronda kameralara poz vererek sarı-kırmızılı atkısını açtı.

"SEVDİĞİM YERE GERİ DÖNDÜM"

İlk açıklamasında heyecanını gizlemeyen Osimhen, “Duygularımı tarif etmek zor. Çok mutluyum, sevdiğim yere geri döndüm” ifadelerini kullandı.