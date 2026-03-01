Abone ol: Google News

Pendikspor, Adana Demirspor'a 5 attı

Pendikspor, 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti.

1.Lig'in 28. hafta maçında Pendikspor, Adana Demirspor'a konuk oldu.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Pendikspor, 5-0'lık skorla kazandı.

5 GOLLÜ GALİBİYET

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri, 33. dakikada Hamza Akman, 40. dakikada Berkay Sülüngöz, 44. dakikada Mallik Wilks, 67. dakikada Jonson Clarke Harris ve 87. dakikada Furkan Doğan kaydetti.

LİGDEKİ DURUMLARI

Bu sonucun ardından Pendikspor, puanını 48'e yükseltti. Adana Demirspor - 45 puanda kaldı.

1.Lig'in bir sonraki maçında Pendikspor, Vanspor FK'yı ağırlayacak. Adana Demirspor, Sakaryaspor deplasmanına gidecek.

