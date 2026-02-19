Rizespor - Kocaelispor maçını Mehmet Türkmen yönetecek

Rizespor ile Kocaelispor arasında oynanacak Süper Lig maçında hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.
Süper Lig'in 23. haftasında yarın oynanacak Rizespor-Kocaelispor maçında Mehmet Türkmen görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıklamasına göre haftanın açılış karşılaşmasında Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil, üstlenecek.
Rize Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
LİGDEKİ DURUMLARI
Rizespor, ligde 22 maçta topladığı 21 puanla 13. sırada yer alıyor.
Kocaelispor, 22 karşılaşmada elde ettiği 30 puan ve averajla 7. basamakta bulunuyor.
