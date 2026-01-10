Sadettin Saran ve Domenico Tedesco ilk kupasını kazandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni formatıyla bu sezon ilk kez oynanan Süper Kupa 2025’de Trabzonspor’u yarı finalde 4-1 yenen Galatasaray ile Samsunspor’u 2-0 yenerek adını finale yazdıran Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetti.

Fenerbahçe müsabakayı 28.dakikada Guendouzi ve 48.dakikada Jayden Oosterwolde’nin attığı gollerle 2-0 kazandı ve Süper Kupa’nın sahibi oldu.

İLK KUPA SEVİNCİ YAŞAMIŞ OLDULAR

Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerde sezon başında Jose Mourinho'nun yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Domenico Tedesco takımın başında ilk kupasını kazanmış oldu.

Tedesco'yla birlikte aynı sevinci Başkan Sadettin Saran da yaşamış oldu.

Ali Koç'un yerine sarı-lacivertlilerin yeni başkanı seçilen Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin başında ilk kez kupa sevinci yaşadı.