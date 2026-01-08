Sadettin Saran'la minik taraftar arasındaki Süper Kupa diyaloğu Fenerbahçe, Süper Kupa Yarı Final mücadelesinde Samsunspor'u yenerek finalde Galatasaray'la eşleşti. Karşılaşma sonrası ise Başkan Sadettin Saran'ı yakalayan minik bir taraftar, "Başkanım cumartesi kazanacak mıyız inşallah?" diye sordu.

Ligde ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, gözünü Süper Kupa'ya dikti. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz salı günü oynanan Süper Kupa Yarı Final mücadelesinde Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası ise Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve minik bir taraftar arasındaki diyalog dikkat çekti. "KAZANACAK MIYIZ BAŞKANIM" Başkan Saran'ı yakalayan minik taraftar, "Başkanım cumartesi kazanacak mıyız inşallah?" diye sordu. Saran ise, "Kazanacağız" yanıtını verdi. İşte o anlar...

