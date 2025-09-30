Sakaryaspor’da kural hatası yapan hocayla yollar ayrıldı

1. Lig’de dün oynanan Sakaryaspor-Sivasspor maçında Sakaryaspor’un sahada 7 yabancı futbolcuyla yer alması, kural ihlalini gündeme getirdi.

Bu değişikliklerle birlikte Sakaryaspor, sahada 7 yabancı oyuncu ile yer aldı.

Sivassspor, kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle federasyona başvurdu.

TFF’nin maç raporuna göre karar vereceği ifade edildi.

YABANCI KURALI HATASI SONUNU GETİRDİ

Sakaryaspor'un 3-0 hükmen ceza alması gündemdeyken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Yaşanan kural hatasının ardından Sakaryaspor’da teknik direktör Serhat Sütlü ile yollar ayrıldı.

8 Eylül’de göreve getirilen genç teknik adam, bugün Rüstemler Tesisleri’nde futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelerek veda etti.

Serhat Sütlü yönetiminde yeşil-siyahlılar, çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

"CEZA GELİRSE İSTİFA EDERİM" DEMİŞTİ

Öte yandan TV264'e konuşan Sütlü, “Biz 2003 doğumlu oyuncular için +1 yabancı kontenjanı sahaya sürebiliyoruz diye biliyorduk. Maç atmosferinde bu detayı takip edemedim. Oyunun akışı içerisinde yaptığımız bir değişiklikle bu durum ortaya çıktı." ifadelerini kullanmıştı.

Sütlü, istifa sinyali vererek, "Eğer bu olay nedeniyle ceza gelirse, sorumluluk tamamen benim. Böyle bir durumda istifa ederim.” demişti.