Samsunspor son 14 resmi maçta kaybetmedi

Samsunspor, Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde evinde 2-1 kaybettiği Antalyaspor maçının ardından 10 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Karadeniz ekibi, sırasıyla Kasımpaşa ile golsüz berabere kalırken Fatih Karagümrük'ü 3-2 yendi.

Ardından Gaziantep FK ile 2-2, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Samsun ekibi, Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

Rizespor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, Konyaspor'u 3-1 ve Eyüpspor'u 1-0 yendi.

Beşiktaş ve Alanyaspor maçlarından 1-1'lik skorlarla ayrılan Karadeniz ekibi, yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı başardı.

Samsun ekibi ligde topladığı 25 puanla 5. sıraya yerleşti.

Süper Lig'de 20 gol atma başarısı gösteren kırmızı-beyazlılar, kalesinde 13 gol gördü.

SÜPER LİG'DE GOL YÜKÜNÜ CARLO HOLSE ÇEKTİ

Samsunspor'un Süper Lig'de en çok gol atan oyuncusu Carlo Holse oldu.

Danimarkalı oyuncu takımına 5 kez gol sevinci yaşatırken Cherif Ndiaye 4, Anthony Musaba 3, Marius Mouandilmadji, Rick Van Drongelen, Lubomir Satka 2'şer gol attı, Toni Borevkovic ise 1 gol kaydetti.

Ligin 2. haftasında Samsunspor'un 1-0 kazandığı Kocaelispor müsabakasında ise Aleksandar Jovanovic, kendi kalesine gol attı.

UEFA KONFERANS LİGİ'NDE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Samsun ekibi, bu sezon ilk kez katıldığı UEFA Konferans Ligi'nde 4 müsabakaya çıktı.

Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, Dinamo Kiev ve Hamrun Spartans'ı da 3-0'lık skorlarla yendi.

Son oynadığı Breidablik maçında ise 2-2 berabere kalan Samsunspor, 4 maçta topladığı 10 puanla 36 takımlı ligde lider bulunuyor.

Konferans Ligi'nde 9 gol atma başarısı gösteren kırmızı-beyazlı ekip, kalesinde sadece 2 gole engel olamadı.

Konferans Ligi'nde Marius Mouandilmadji 4 golle takımını sırtlarken Anthony Musaba ile Carlo Holse 2'şer ve Emre Kılınç 1 gol kaydetti.

SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY

Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, Süper Lig'in 15. haftasında lig lideri Galatasaray'la karşılaşacak.

Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, 5 Aralık Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.