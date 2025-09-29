Samsunspor'dan Cherif Ndiaye'ye verilen kırmızı karta itiraz!

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, Gaziantep FK müsabakasında çift sarı karttan kırmızı kart görerek Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşen Cherif Ndiaye'nin cezasına itiraz ettiklerini açıkladı.

Çapa, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2-2 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının hakem 4'lüsüne tepki gösterdi.

"HİÇBİR ŞEKİLDE KONUŞMUYOR"

Hakemin verdiği kararların maçın önüne geçtiğini ileri süren Çapa, "Karşılaşmayı izleyenler, hakemin vermiş olduğu kararların tamamen maçın önüne geçtiğini çok net bir şekilde görmüş oldu. Yaşanan olay, açıkçası sadece sahada değil, devre arasında da hiç beklemediğimiz, futbola hiç hoş olmayan şeyler yaşandı. Televizyonlardaki bazı yorumcu arkadaşları da takip ediyorum, dinliyorum. Kaptanımız Zeki Yavru'nun vermiş olduğu tepkiye biraz fazla tepki gösteriyor. Ama şöyle bir şey var, bir defa, 2 defa, 3 defa canınız acıdığında böyle bir tepki verebilirsiniz. Ama o duruma gelene kadar yapılanlar hiçbir şekilde konuşulmuyor. Oyuncumuz Cherif Ndiaye'ye haksız yere verilen ikinci sarı kart, yemiş olduğunuz birinci golden önceki Zeki'ye yapılan faul, ikinci golden önce Yunus'un herhangi bir faulle ilgisi olmayan bir pozisyonda faul çalınması yani bunlar konuşulmuyor." diye konuştu.

"BUGÜNE KADAR SAMSUNSPOR'UN HANGİ OYUNCUSU CENTİLMENLİĞE UYMAYAN BİR TEPKİYİ VERMİŞ?"

Karşılaşmada 1-0 öne geçtikten sonra Gaziantep FK'lı bir oyuncunun yüzünü tutarak yerde yattığını hatırlatan Çapa, "Van Drongelen gol atıyor. Gol attıktan sonra yere yatan oyuncu bakıyor. Bizim oyuncuların sevindiğini görünce, sanki darbe almış gibi yüzünü tutuyor. Eğer Türk futbolunun gelişmesini konuşacaksan bu tür noktalara odaklanalım. Bugüne kadar Samsunspor'un hangi oyuncusu centilmenliğe uymayan bir tepkiyi vermiş? Bunları konuşmadan, bunların üzerine düşünmeden yorumlar yapılmamalıdır. Bazı yorumcuların yapmış olduğu yorumlar da açıkçası çok taraflıdır. Bu da çok üzücü. Hepimiz camianın içindeyiz. Herkes herkesi çok iyi biliyor. Yorumculuk yapan kişilerin hakemliklerini biliyoruz. Şu anda yapmış oldukları yorumları da biliyoruz. Lütfen biraz kendileri de aynaya baksınlar. Ona göre davransınlar." ifadelerini kullandı.

"DEVRE ARASI HİÇBİR HAKEMİN GÜVENLİK GÜÇLERİYLE GELİP TAKIMI SAHAYA ÇAĞIRDIĞINI GÖRMEDİM"

Fuat Çapa, Türkiye'de 10 yılın üzerinde görev yaptığını belirterek, şunları kaydetti: