Sarıyer'de Yılmaz Vural dönemi sona erdi

Türk futbolunun tecrübeli tecrübeli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, geçtiğimiz ay Sarıyer'in başına geçmişti.
Eylül ayı ortasında göreve gelen 72 yaşındaki çalıştırıcı, İstanbul ekibiyle sadece 4 maça çıkmıştı.
VURAL'IN SARIYER MACERASI SONA ERDİ
4 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet alan Vural ile ilgili ayrılık iddiaları gündeme geldi.
Konuyla ilgili iddiayı araştırdık ve deneyimli hocaya ayrılık iddiasını sorduk.
Vural, konuyla ilgili iddiayı doğrulayarak Sarıyer macerasının bittiğini söyledi.
SARIYER'DE 4 MAÇTA 3 YENİLGİ, 1 GALİBİYET
Sarıyer ile 1. Lig'de ilk maçında Pendikspor'a 2-0 yenilen Yılmaz Vural, bir sonraki hafta Amed'e aynı skorla boyun eğmişti.
Deneyimli teknik adam 3. maçında Adana Demirspor'u deplasmanda 3-0'la geçerken, son oynanan Sakaryaspor maçında rakibine 2-1 mağlup olmuştu.
YILMAZ VURAL'IN 41. SERÜVENİ DE BİTTİ
Teknik direktörlük kariyerine 1987 yılında Malatyaspor'da başlayan Yılmaz Vural, Sarıyer'le birlikte 41. macerasını sonlandırmış oldu.
KARİYERİNDE 32 FARKLI TAKIM ÇALIŞTIRDI
Yılmaz Vural'ın teknik direktörlük kariyerinde çalıştırdığı takımlar şöyle:
Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Bursaspor, Karşıyaka, Adanaspor, Gaziantepspor, Eskişehirspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor, Karabükspor, Adana Demirspor, Göztepe, Giresunspor, Akhisarspor, Erzurumspor, Yeni Malatyaspor, Menemen FK