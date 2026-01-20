Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'den ayrılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho sonrası form grafiği düşen isimlerden biri de Sebastian Szymanski olmuştu.

Bir süredir mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği söylentileri gündeme gelen Szymanski'yle ilgili hareketli saatler yaşanıyor.

FRANSA'YA GİDİYOR

Bu kapsamda Sebastian Szymanski, Rennes'e transfer oluyor.

Fransa'dan RMC Sport'un haberine göre, Fenerbahçe ve Rennes, Szymanski'nin transferi için anlaşma sağladı.

10 MİLYON EUROYA ANLAŞMA

İki takımın, Polonyalı futbolcunun transferi için 10 milyon euroya anlaşma sağladığı belirtildi.

Szymanski'nin, Rennes'e transferinin 48 saat içerisinde tamamlanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 26 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.