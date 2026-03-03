Sergen Yalçın'dan Emmanuel Agbadou'ya özel görev

Süper Lig’in 24. haftası itibarıyla çıkışını sürdüren Beşiktaş, hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisine hazırlanıyor.

Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın, hem takımın form grafiğini yükseltmek hem de derbi stratejisini netleştirmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

OSIMHEN'İ SAVUNACAK

Bu kapsamda Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'i durdurma görevi Emmanuel Agbadou'ya verilecek.

Yapılan antrenmanlarda Agbadou'yla özel olarak görüşen Yalçın, Fildişi Sahilli oyuncuya eşleşmeye ilişkin uyarılarda bulundu.

YANINDA UDUOKHAI'YE GÖREV VERECEK

Agbadou'ya savunmada liderlik görevini veren Yalçın, başarılı stoperin yanında ise Felix Uduokhai'yi düşünüyor.

Yalçın, Kocaelispor karşılaşmasında performansından memnun olduğu Felix Uduokhai’ye derbide de şans vererek oyuncunun formunu artırmayı planlıyor.