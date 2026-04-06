Sergen Yalçın'ın derbi karnesi zayıf: Beşiktaş bu sezon kazanamadı!

Beşiktaş, bu sezon oynadığı derbilerde aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekiyor.

Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde şu ana kadar derbilerde 3 puana hasret kaldı.

Öyle ki Beşiktaş, sezonun ilk derbisinde Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

YALÇIN YÖNETİMİNDE DERBİ GALİBİYETİ YOK

Beşiktaş, bu kez de Dolmabahçe'de Fenerbahçe'yi konuk etti.

Siyah-beyazlılar, derbide 2-0 öne geçmesine rağmen sarı-lacivertli rakibine 3-2 yenildi.

Beşiktaş, konuk olduğu Trabzonspor deplasmanından ise 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

EZELİ RAKİPLERİ GEÇEMEDİ

Kartal daha sonra ise Galatasaray ile iç sahada oynadığı derbiden 1-0 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, son derbisinde de Fenerbahçe'ye aynı skorla kaybetti.

SOLSKJAER HEPSİNİ KAZANMIŞTI

Öte yandan siyah-beyazlılar, Yalçın'dan önce Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde derbilerdeki performansıyla dikkat çekiyordu.

Öyle ki Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş tarihinde Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a rakip olduğu maçlarda galip ayrılmıştı.

Norveçli teknik adam, bu alanda derbi maçlarının tamamını kazanan ilk teknik direktör olmuştu.