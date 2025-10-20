Sivasspor kaptanı Uğur Çiftçi ameliyat oldu

- Sivasspor kaptanı Uğur Çiftçi menisküs yaralanması nedeniyle ameliyat oldu.
- Operasyon, Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından başarıyla gerçekleştirildi.
- Rehabilitasyon süreci sağlık ekibinin gözetiminde devam edecek.
1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da sağ dizinde menisküs yaralanması tespit edilen savunma oyuncusu Uğur Çiftçi ameliyat edildi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Uğur Çiftçi, sponsor hastanemizde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından artroskopik menisektomi operasyonunu başarıyla geçirmiştir. Rehabilitasyon süreci sağlık ekibimizin kontrolünde devam edecektir. Geçmiş olsun kaptan." ifadesine yer verildi.
SERİKSPOR MAÇINDA SAKATLANDI
Takım kaptanı Uğur Çiftçi'nin ligin 9. haftasında oynanan Serikspor maçında sakatlandığı açıklanmıştı.