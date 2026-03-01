Sivasspor'a Serikspor karşısında tek gol yetti

1. Lig'in 28 haftasında Serikspor ile Sivasspor kozlarını paylaştı.

İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk Sivassspor Rey Manaj'ın 48. dakikada attığı gol ile 1-0 kazandı.

5 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Kış transfer döneminde Sivasspor'a geri dönen Rey Manaj, çıktığı 5 maçta 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.

LİGDEKİ DURUM

Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 38'e yükseltirken, Serikspor ise haftayı 29 puanda potada tamamladı.

Serikspor gelecek hafta Amed Sportif Faaliyetler deplasmanında galibiyet arayacak.

Sivasspor ise kendi sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.