Süper Kupa finali öncesi iki takım taraftarları arasında kavga çıktı

- Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları, Süper Kupa finali öncesi stat çevresinde kavga etti.
- Polis, kavgayı araya girerek bastırdı ve gerginliğin büyümesini önledi.
- Kavga anları sosyal medyada paylaşıldı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finaline saatler kaldı.
Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma öncesi ise iki takım taraftarları stat çevresinde toplanmaya başladı.
Stat çevresinde toplanan bazı taraftar arasında ise gerginlik yaşandı.
ELLERİNE NE GEÇTİYSE BİRBİRLERİNE FIRLATTILAR
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftar arasında kavga çıktığı görüldü.
İki takım taraftarları ellerine geçirdikleri ne varsa birbirlerine fırlattı.
Polis ekiplerinin araya girmesiyle çıkan kavga bastırıldı.
İşte o anlar...