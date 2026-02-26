Süper Lig'de 24. hafta heyecanı başlayacak

Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçlarında Başakşehir, Konyaspor'u ağırlarken Trabzonspor ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Süper Lig'de 24. haftanın perdesi yarın açılacak.
Haftanın açılış maçlarında Başakşehir, Konyaspor'u konuk ederken Trabzonspor ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
İki mücadele de saat 20.00'de başlayacak.
MAÇ PROGRAMI
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ligde 24. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Başakşehir-Konyaspor
20.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük
28 Şubat Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Rizespor
16.00 Kocaelispor-Beşiktaş
20.00 Galatasaray-Alanyaspor
20.00 Göztepe-Eyüpspor
1 Mart Pazar:
16.00 Gençlerbirliği-Kayserispor
20.00 Samsunspor-Gaziantep FK
20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi