Süper Lig'de 24. hafta heyecanı başlayacak

Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçlarında Başakşehir, Konyaspor'u ağırlarken Trabzonspor ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Süper Lig'de 24. haftanın perdesi yarın açılacak.

Haftanın açılış maçlarında Başakşehir, Konyaspor'u konuk ederken Trabzonspor ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

İki mücadele de saat 20.00'de başlayacak.

MAÇ PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ligde 24. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Başakşehir-Konyaspor

20.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük

28 Şubat Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Rizespor

16.00 Kocaelispor-Beşiktaş

20.00 Galatasaray-Alanyaspor

20.00 Göztepe-Eyüpspor

1 Mart Pazar:

16.00 Gençlerbirliği-Kayserispor

20.00 Samsunspor-Gaziantep FK

20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe

