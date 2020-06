Süper Lig'de düşme hattında heyecan sürüyor

Süper Lig'de son sıralarda bulunan Rizespor, Malatyaspor, Kayserispor, Konyaspor ve Ankaragücü arasındaki rekabet devam ediyor...

Koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından ertelenen maçlar oynanmaya devam ederken, ligdeki heyecan da kaldığı yerden sürüyor.

Süper Lig'de 30. haftaya girerken; şampiyonluk yarışında olduğu gibi, küme düşme hattı da bir haylı heyecanlı devam ediyor...

DÜŞME HATTINDA SON DURUM

Ligin son sıralarında yer alan takımların puanlarının birbirine yakın olması da, her an her şeyin olabileceğini gösteriyor.

29. haftası geride kalan Süper Lig'de Rizespor, 29 puanla 14. sırada yer alırken; Karadeniz ekibini 28 puanlı Malatya takip ediyor.

Ligde bu hafta Sivasspor'u mağlup ederek umut bulan Kayserispor da 28 puanla 16. sırada yer alırken; Konyaspor ise 27 puanla 17. sırada bulunuyor.

Ligin son basamağında ise 25 puanla Ankaragücü var.

KALAN KARŞILAŞMALAR

Düşme hattında bulunan takımların kalan maçları ise şu şekilde:

Rizespor:

Konyaspor (D)

Kayserispor

Kasımpaşa (D)

Malatyaspor

Fenerbahçe (D)

Malatyaspor:

Gençlerbirliği

Sivasspor (D)

Beşiktaş

Rizespor (D)

Gaziantep FK

Kayserispor:

Beşiktaş

Rizespor (D)

Gaziantep FK

Başakşehir (D)

Trabzonspor

Konyaspor:

Rizespor

Gaziantep FK (D)

Başakşehir

Trabzonspor (D)

Alanyaspor

Ankaragücü:

Alanyaspor

Göztepe (D)

Galatasaray

Antalyaspor

Denizlispor (D)