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- Süper Lig'de düşme hattında heyecan sürüyor
Süper Lig'de düşme hattında heyecan sürüyor
- Haber Merkezi
- 30.06.2020 - 11:09
Koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından ertelenen maçlar oynanmaya devam ederken, ligdeki heyecan da kaldığı yerden sürüyor.
Süper Lig'de 30. haftaya girerken; şampiyonluk yarışında olduğu gibi, küme düşme hattı da bir haylı heyecanlı devam ediyor...
DÜŞME HATTINDA SON DURUM
Ligin son sıralarında yer alan takımların puanlarının birbirine yakın olması da, her an her şeyin olabileceğini gösteriyor.
29. haftası geride kalan Süper Lig'de Rizespor, 29 puanla 14. sırada yer alırken; Karadeniz ekibini 28 puanlı Malatya takip ediyor.
Ligde bu hafta Sivasspor'u mağlup ederek umut bulan Kayserispor da 28 puanla 16. sırada yer alırken; Konyaspor ise 27 puanla 17. sırada bulunuyor.
Ligin son basamağında ise 25 puanla Ankaragücü var.
KALAN KARŞILAŞMALAR
Düşme hattında bulunan takımların kalan maçları ise şu şekilde:
Rizespor:
Konyaspor (D)
Kayserispor
Kasımpaşa (D)
Malatyaspor
Fenerbahçe (D)
Malatyaspor:
Gençlerbirliği
Sivasspor (D)
Beşiktaş
Rizespor (D)
Gaziantep FK
Kayserispor:
Beşiktaş
Rizespor (D)
Gaziantep FK
Başakşehir (D)
Trabzonspor
Konyaspor:
Rizespor
Gaziantep FK (D)
Başakşehir
Trabzonspor (D)
Alanyaspor
Ankaragücü:
Alanyaspor
Göztepe (D)
Galatasaray
Antalyaspor
Denizlispor (D)