Dolar
6.8545
-0.0029%
Euro
7.6943
-0.1712%
Altın
1771.98
-0.0456%
Borsa
116609.24
0.6614%
G. Altın
390.563
-0.0391%
Bitcoin
62582.55
-1.1068%
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C
    Süper Lig'de düşme hattında heyecan sürüyor

    Süper Lig'de düşme hattında heyecan sürüyor

    Süper Lig'de son sıralarda bulunan Rizespor, Malatyaspor, Kayserispor, Konyaspor ve Ankaragücü arasındaki rekabet devam ediyor...
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2020 - 11:09
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'de düşme hattında heyecan sürüyor #1

    Koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından ertelenen maçlar oynanmaya devam ederken, ligdeki heyecan da kaldığı yerden sürüyor.

    Süper Lig'de 30. haftaya girerken; şampiyonluk yarışında olduğu gibi, küme düşme hattı da bir haylı heyecanlı devam ediyor...

    DÜŞME HATTINDA SON DURUM

    Ligin son sıralarında yer alan takımların puanlarının birbirine yakın olması da, her an her şeyin olabileceğini gösteriyor.

    29. haftası geride kalan Süper Lig'de Rizespor, 29 puanla 14. sırada yer alırken; Karadeniz ekibini 28 puanlı Malatya takip ediyor.

    Ligde bu hafta Sivasspor'u mağlup ederek umut bulan Kayserispor da 28 puanla 16. sırada yer alırken; Konyaspor ise 27 puanla 17. sırada bulunuyor.

    Ligin son basamağında ise 25 puanla Ankaragücü var.

    Süper Lig'de düşme hattında heyecan sürüyor #2

    KALAN KARŞILAŞMALAR

    Düşme hattında bulunan takımların kalan maçları ise şu şekilde:

    Rizespor:
    Konyaspor (D)
    Kayserispor
    Kasımpaşa (D)
    Malatyaspor
    Fenerbahçe (D)

    Malatyaspor:
    Gençlerbirliği
    Sivasspor (D)
    Beşiktaş
    Rizespor (D)
    Gaziantep FK

    Kayserispor:
    Beşiktaş
    Rizespor (D)
    Gaziantep FK
    Başakşehir (D)
    Trabzonspor

    Konyaspor:
    Rizespor
    Gaziantep FK (D)
    Başakşehir
    Trabzonspor (D)
    Alanyaspor

    Ankaragücü:
    Alanyaspor
    Göztepe (D)
    Galatasaray
    Antalyaspor
    Denizlispor (D)

    Görüş Bildir