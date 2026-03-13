Abone ol: Google News

UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralamadı yeri...

Yayınlama:
Haber Merkezi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Samsunspor ise Konferans Ligi'nde evinde Rayo Vallecano'ya 3-1 yenildi. Bu sonuçların ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı güncellendi.

Kulüplerimi bu hafta Avrupa kupalarında boy gösterdi...

Avrupa'da yer alan temsilcilerimizden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahsında Liverpool'u 1-0 mağlup ederek çeyrek final öncesi avantajlı skoru cebine koydu.

GALATASARAY AVANTAJI KAPTI

Konferans Ligi'ndeki tek ekibimiz Samsunspor ise son 16 turu ilk maçında Rayo Vallecano'yu konuk etti.

İspanyol ekibine 3-1 yenilen Samsunspor, çeyrek final şansını zora soktu.

SAMSUNSPOR TURU ZORA SOKTU

Alınan bu sonuçlarla birlikte UEFA ülke puanı da güncellendi.

İşte son durum...

1 - İngiltere: 113.575

2 - İtalya: 98.588

3 - İspanya: 93.234

4 - Almanya: 89.117

5 - Fransa: 80.712

6 - Portekiz: 69.666

7 - Hollanda: 67.345

8 - Belçika: 61.850

9 - TÜRKİYE: 51.475

10 - Çekya: 48.325

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

