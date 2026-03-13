UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralamadı yeri...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Samsunspor ise Konferans Ligi'nde evinde Rayo Vallecano'ya 3-1 yenildi. Bu sonuçların ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı güncellendi.
Kulüplerimi bu hafta Avrupa kupalarında boy gösterdi...
Avrupa'da yer alan temsilcilerimizden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahsında Liverpool'u 1-0 mağlup ederek çeyrek final öncesi avantajlı skoru cebine koydu.
GALATASARAY AVANTAJI KAPTI
Konferans Ligi'ndeki tek ekibimiz Samsunspor ise son 16 turu ilk maçında Rayo Vallecano'yu konuk etti.
İspanyol ekibine 3-1 yenilen Samsunspor, çeyrek final şansını zora soktu.
SAMSUNSPOR TURU ZORA SOKTU
Alınan bu sonuçlarla birlikte UEFA ülke puanı da güncellendi.
İşte son durum...
1 - İngiltere: 113.575
2 - İtalya: 98.588
3 - İspanya: 93.234
4 - Almanya: 89.117
5 - Fransa: 80.712
6 - Portekiz: 69.666
7 - Hollanda: 67.345
8 - Belçika: 61.850
9 - TÜRKİYE: 51.475
10 - Çekya: 48.325
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi