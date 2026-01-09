TFF resmen açıkladı: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin saati değişti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.

Yarın oynanacak Süper Kupa finali öncesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Buna göre normal şartlarda 20.30'da başlayacak final, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle daha erken başlayacak.

KUPA FİNALİNİN SAATİ DEĞİŞTİ: 18.45'TE BAŞLAYACAK...

TFF, Süper Kupa finalinde oynanacak derbinin saatinin 18.45 olarak belirlendiği duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında 10 Ocak Cumartesi günü (yarın) oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verilmiştir.



Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce 20.30'da başlaması planlanan müsabakanın başlangıç saati, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45'e çekilmiştir."

DERBİNİN HAKEMİ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finalini, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Hakem Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ozan Ergün yapacak.