TFF'den 3. Lig futbolcularına bahis cezası!

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis cezalarını açıklamaya devam ediyor.

149 profesyonel hakem ve Süper Lig, 1. Lig ile 2. Lig'deki 383 futbolcunun ardından 3. Lig oyuncularına verilen cezalar da duyuruldu.

CEZALAR 45 GÜN İLA 12 AY ARASI

TFF'nin açıklamasına göre 3. Lig'den kurula sevk edilen 638 futbolcudan 637'si 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

Futbolculardan Bertu Alican Özyürek'e ise 5 yıllık zaman aşımı nedeniyle ceza verilmedi.

1020 FUTBOLCU CEZA ALDI

Böylece 10 Kasım'da PFDK'ya sevk edilen 1024 oyuncudan 1020'siyle ilgili cezalar açıklanmış oldu.

Daha önce başka bir dosyadan 12 ay ceza alan 2. Lig oyuncusu Canberk Aydemir ve zaman aşımı nedeniyle 3. Lig'de forma giyen Bertu Alican Özyürek için herhangi bir müeyyide uygulanmadı.

Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ile Ersin Destanoğlu'nun dosyaları kurul tarafından incelenmeye devam ediyor.

