TFF'den Enes Ünal'a geçmiş olsun mesajı Getafe forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacak. Yaşanan bu gelişme üzerine TFF, milli oyuncu için mesaj paylaştı.

AA Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İspanya'nın Getafe takımında forma giyen milli oyuncu Enes Ünal için geçmiş olsun mesajı yayımladı. TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadeler kullanıldı: "Enes Ünal'ın dün akşam Real Betis'e karşı çıktığı maçta sakatlanarak oyundan ayrılmasının ardından bugün yapılan MR tetkiklerinin neticesinde sağ diz ön çapraz bağlarında kopma meydana geldiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." "En kısa sürede sağlığına kavuşup sahalara dönmesini diliyoruz" Enes'in, millilerin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile yapacağı maçlarda forma giyemeyeceği vurgulanarak, şöyle denildi: "Milli futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşup sahalara dönmesini diliyoruz." Gözden Kaçmasın Enes Ünal, çapraz bağının koptuğunu açıkladı Haberin Detayları