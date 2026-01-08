Tiago Djalo'dan Sergen Yalçın itirafı

Beşiktaş forması giyen Portekizli stoper Tiago Djalo, beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu.

Djalo, hocası Sergen Yalçın'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yalçın'ın futbolculuk yıllarına değinen Djalo, Tammy Abraham'la birlikte yıllar önceki videoları izlediklerini belirtti.

"SERGEN HOCA İNANILMAZ BİR FUTBOLCUYMUŞ"

Sözlerine devam eden Djalo, Yalçın'ın çok kaliteli ve inanılmaz bir futbolculuk kariyeri olduğunu ifade etti.

Djalo, "Sergen Yalçın'ın güçlü bir karakter olduğunu biliyorum. Tammy Abraham'la birlikte hocamızın futbolculuk dönemindeki videolarını izledik. Gerçekten çok kaliteli ve inanılmaz bir futbolcuymuş. Kendisi bize Türk futbolunu anlatıyor. Çok tecrübeli bir isim. Bu yüzden bize anlattıklarını daha kolay bir şekilde uygulayabiliyoruz. Agresifliğe çok önem veren bir hoca." dedi.