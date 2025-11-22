Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti

- Trabzonspor, Başakşehir maçına hazırlıklarını sürdürüyor.
- Antrenman, Fatih Tekke yönetiminde ısınma hareketleri, 5'e 2 çalışmaları ve taktik antrenmanla gerçekleşti.
- Takım, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
HAZIRLIKLAR SONA ERECEK
Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden idmanı taktik çalışması ve çift kale maçla sonlandırdı.
Trabzonspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.