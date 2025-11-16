Abone ol: Google News

Trabzonspor, Başakşehir mesaisine devam etti

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Başakşehir ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yayınlama Tarihi: 16.11.2025 14:28
  • Trabzonspor, Süper Lig'de Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
  • Antrenman, ısınma, 5'e 2 ve çift kale maçla gerçekleştirildi.
  • Takım, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde, ısınma çalışması gerçekleştirildi.

Antrenman, 5'e 2 ve aerobik dayanıklılık çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürecek.

