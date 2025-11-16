Trabzonspor, Başakşehir mesaisine devam etti

- Trabzonspor, Süper Lig'de Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
- Antrenman, ısınma, 5'e 2 ve çift kale maçla gerçekleştirildi.
- Takım, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına devam edecek.
Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde, ısınma çalışması gerçekleştirildi.
Antrenman, 5'e 2 ve aerobik dayanıklılık çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürecek.