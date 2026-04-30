Francesco Farioli yönetimindeki Porto durdurulamıyor: Şampiyon olmak üzere!

Bir dönem Süper Lig'de Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'ü çalıştıran İtalyan teknik direktör Francesco Farioli'nin yönetimindeki Porto şampiyonluğa koşuyor...

Ligin bitimine 3 hafta kala Porto, en yakın rakibi Benfica ile arasındaki puan farkını 7’ye çıkardı.

Üçüncü sıradaki Sporting ile farkın 9 olmasıyla birlikte şampiyonluk neredeyse artık kesin gibi.

Sezon boyunca istikrarlı performans sergileyen Porto, Farioli yönetiminde zirveyi bırakmadı.

Genç teknik adamın takımı, oyun disiplini ve sonuçlarıyla dikkat çekti.

Öte yandan İtalyan teknik adam, Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcısı olarak başladığı Süper Lig kariyerinde, Akdeniz kulübünün yanı sıra Fatih Karagümrük'te de teknik direktörlük yaparak devam etmişti.

"FARIOLI'NİN NASIL HOCA OLDUĞUNA İNANAMIYORUM"

Francesco Farioli, Fransa'nın Nice ve Hollanda'nın Ajax takımlarını da çalıştırmıştı.

Son olarak Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın yorumculuk yaptığı dönemde, Farioli'nin Ajax'ın başına geçmesiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben, Farioli'nin nasıl Ajax'a gittiğine inanamıyorum. İnanamıyorum yani! Adam bir de analizci, teknik direktör falan değil. Alanyaspor'a getirdi bizim Cenk onu yardımcı olarak, oradan antrenör oldu. Arkadan 3 tane pas yapınca böyle hoca olur mu, şöyle hoca olur mu! Adam, Nice'e gitti oradan Ajax'a gitti. İnanamıyorum, dünya komedisi."