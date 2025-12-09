Trabzonspor - Beşiktaş maçına, konuk ekip taraftarları alınmayacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçına, konuk takımın taraftarları alınmayacak.

Edinilen bilgiye göre, iki kulübün bu sezon ligde aralarında yapacağı maçlara misafir takım seyircisinin alınmamasına yönelik yazılı talepleri, Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından uygun görüldü.

3 BİN GÜVENLİK PERSONELİ GÖREV ALACAK

Siyah-beyazlı taraftarların alınmayacağı Akyazı Stadı'ndaki karşılaşmada, 3 bin güvenlik personeli görev alacak.