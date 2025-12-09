Abone ol: Google News

Trabzonspor - Beşiktaş maçına, konuk ekip taraftarları alınmayacak

Trabzonspor'un Beşiktaş'ı konuk edeceği Süper Lig maçına siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacak.

Yayınlama Tarihi: 09.12.2025 19:17
  • Trabzonspor-Beşiktaş maçına konuk takım taraftarları alınmayacak.
  • İki kulübün misafir seyirci kabul etmeme talepleri, Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından onaylandı.
  • Karşılaşmada 3 bin güvenlik personeli görev yapacak.

Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçına, konuk takımın taraftarları alınmayacak.

Edinilen bilgiye göre, iki kulübün bu sezon ligde aralarında yapacağı maçlara misafir takım seyircisinin alınmamasına yönelik yazılı talepleri, Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından uygun görüldü.

3 BİN GÜVENLİK PERSONELİ GÖREV ALACAK

Siyah-beyazlı taraftarların alınmayacağı Akyazı Stadı'ndaki karşılaşmada, 3 bin güvenlik personeli görev alacak.

