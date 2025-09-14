Abone ol: Google News

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 10 kişi kaldı

Trabzonspor forması giyen Okay Yokuşlu, Fenerbahçe maçında VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kart gördü.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 14.09.2025 19:37
Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 10 kişi kaldı

Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynadığı maçta VAR incelemesinin ardından 10 kişi kaldı.

Okay Yokuşlu, 17. dakikada orta sahada Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Fenerbahçeli futbolcular ve tribünler, bu pozisyonda kırmızı kart itirazında bulundu.

TRABZONSPOR'UN 10 KİŞİ KALDIĞI POZİSYON

Hakem Ozan Ergün, VAR'ın çağırmasının ardından ekrana gitti.

Hakem Ergün, Okay'a kırmızı kart gösterdi.

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 20. dakikada 10 kişi kaldı.

İşte o pozisyon...

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Eshspor Haberleri