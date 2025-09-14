Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 10 kişi kaldı

Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynadığı maçta VAR incelemesinin ardından 10 kişi kaldı.
Okay Yokuşlu, 17. dakikada orta sahada Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
Fenerbahçeli futbolcular ve tribünler, bu pozisyonda kırmızı kart itirazında bulundu.
TRABZONSPOR'UN 10 KİŞİ KALDIĞI POZİSYON
Hakem Ozan Ergün, VAR'ın çağırmasının ardından ekrana gitti.
Hakem Ergün, Okay'a kırmızı kart gösterdi.
Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 20. dakikada 10 kişi kaldı.
İşte o pozisyon...
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)