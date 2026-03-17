Trabzonspor ile Fenerbahçe yenişemedi

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.
Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Trabzonspor'un golünü 84. dakikada Natalia Oleszkiewic kaydederken konuk takımın beraberlik golü 90. dakikada Andrea Staskova'dan geldi.
TRABZONSPOR, 10 KİŞİ KALDI
Trabzonspor'da Amira Braham, 39. dakikada kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
FENERBAHÇE, LİDERLİĞE DEVAM ETTİ
Bu sonuçla ligde namağlup liderliğini sürdüren Fenerbahçe, puanını 62'e çıkartırken, Trabzonspor ise 51 puanla üçüncülükteki yerini korudu.
