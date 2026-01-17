Trabzonspor, Kocaeli'ne gitti

- Trabzonspor, Kocaelispor ile yapacağı maç için Kocaeli'ne gitti.
- Nijerya Milli Takımı'ndan Onuachu'nun özel uçakla getirilmesi planlanıyor.
- Sakat ve Afrika Uluslar Kupası'nda olan oyuncular kafilede değil.
Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile yapacağı maç için Kocaeli'ne gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra uçakla kentten ayrıldı.
HAZIRLIK YAPILIYOR
Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası'nda Fas ile yapacağı üçüncülük maçının ardından bordo-mavili takımın golcü oyuncusu Paul Onuachu'nun, özel uçakla İzmit'e getirilmesi için hazırlık yapıldığı öğrenildi.
Onuachu'nun bu akşam oynanacak maçta ilk 11'de forma giymemesi halinde Nijeryalı oyuncunun, özel uçakla getirilip kampa katılacağı aktarıldı.
KADRODA YER ALMAYAN İSİMLER
Bordo-mavili takımın 21 oyuncudan oluşan kafilesinde sakatlıkları bulunan Savic, Baniya, Visca, Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Onuachu ile takımdan ayrılması gündemde olan Sikan yer almıyor.