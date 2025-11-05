Trabzonspor U19 takımı, HJK Helsinki'ye yenildi

- Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi 2. Eleme Turu'nda HJK Helsinki'ye 1-0 yenilerek elendi.
- Maçın tek golünü 58. dakikada Toivo Mero attı.
- Trabzonspor, ilk maçta deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.
UEFA Gençlik Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor sahasında HJK Helsinki ile karşılaştı.
Bordo-mavililer, Toivo Mero'nun 58. dakikada attığı golle maçı 1-0 kaybederek UEFA Gençlik Ligi'ne veda etti.
İlk maçta bordo-mavililer deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı.
MAÇ İSTATİSTİKLERİ
Stat: Papara Park
Hakemler: Patryk Gryckiewicz, Dawid Golis, Dawid Blazejczyk
Trabzonspor: Erol Can Çolak, Alihan Erdoğan, Esat Alkurt, Onuralp Çakıroğlu, Turan Tuncer, Yakuphan Sarıalioğlu, Yasin Akçay (Dk 69. Murat Mert Lakot), Arda Öztürk, Assan Bojang, Oğuzhan Ertem (Dk. 89 Umut Beşli), Barış Nazlı(Dk. 46 Ekrem Terzi)
HJK Helsinki: Mitja Haapanen, Emil Levealahti, Jere Kari, Valo Konttas (Dk. 77 Samuel Salo), Adam Le Goff-Conan (Dk. 77 Nicklas Kroupkin), Antton Nylund, Art Berisha (Dk. 90+5 Neko Peltola), Aaron Traore, Mustafa Ameen (Dk. 77 Eetu Grönlund), Ilmo Toivonen, Toivo Mero
Goller: Dk. 58 Toivo Mero (HJK Helsinki)
Kırmızı kart: Dk. 61 Onuralp Çakıroğu (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 72 Esat Alkurt, Dk. 90 Umut Beşli ve Ekrem Terzi (Trabzonspor), Dk. 82 Traore, 90+6 Kari (HJK Helsinki)