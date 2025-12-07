Trabzonspor'a iki kötü haber birden: Beşiktaş maçında yoklar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzonspor, Beşiktaş maçı öncesi ikinciliğe yükseldi ama iki kötü haber 5 dakika arayla geldi.

73’üncü dakikada sarı kart gören Paul Onuachu, kart sınırında olduğu için gelecek hafta Beşiktaş ile oynanacak kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.

Trabzonspor’un hücumdaki en önemli kozlarından biri olan Onuachu’nun yokluğu, derbi öncesi önemli bir kayıp.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Onuachu, gol krallığında 11 gol ile ilk sırada yer alırken ligde önemli isimleri geride bırakmayı başardı.

İlk 14 haftayı bu alanda zirvede kapatan Nijeryalı oyuncuyu 10 golle RAMS Başakşehir'den Shomurodov, takip etti.

WAGNER PINA KIRMIZI KARTLA OYUN DIŞI

Bordo-Mavililer için bir diğer kötü haber ise 78’inci dakikada geldi.

Wagner Pina doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve o da Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

Böylece Trabzonspor, zorlu deplasmana iki önemli oyuncusundan yoksun çıkacak.