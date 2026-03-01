Trabzonspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları sürdü

Trabzonspor, Türkiye Kupası 4’üncü hafta maçında deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün saat 15.00’te yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması yapıldı.

Pas çalışması ile devam eden antrenman taktiksel çalışma ile sona erdi.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Bordo-mavililer hazırlıklarını yarın saat 12.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.