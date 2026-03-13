Türk futbolunun Cumhuriyet ile yaşıt ekibi: Gençlerbirliği

Türk futbolunun Cumhuriyet ile yaşıt kulübü Gençlerbirliği, 103. kuruluş yılını kutluyor.

Gençlerbirliği, 14 Mart 1923'te Ankara Sultanisi'nde (Atatürk Lisesi) öğrencilerin girişimleriyle kuruldu.

Başkent ekibinin kırmızı-siyah renkleri, rivayete göre "Ankara gelinciği"nden diğer rivayete göre ise o sırada Karaoğlanoğlu Hanı'ndaki dükkanlarda başka renk kumaş olmadığından seçildi.

Tarihinde Süper Lig'i 1965-66 ve 2002-03 sezonlarında 3. bitiren Gençlerbirliği, 1987 ve 2001 yıllarında Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

ANKARA FUTBOL LİGİ'NİN EN BAŞARILI TAKIMI

Kurulduktan sonra Ankara Futbol Ligi'ne katılan Gençlerbirliği, 34 sezon boyunca bu ligde mücadele etti.

10 şampiyonlukla ligdeki en başarılı takım konumundaki Başkent ekibi, 1941 yılında İstanbul Futbol Ligi şampiyonu Beşiktaş'ı finalde 4-1 yenerek Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

1946 yılında finallerde Beşiktaş ve Eskişehir Demirspor'u mağlup eden Gençlerbirliği, ikinci kez Türkiye futbol birincisi olmayı başardı.

MİLLİ LİG'E KATILDI

Gençlerbirliği, 1959 yılında Milli Lig adıyla kurulan en üst kademe lige Ankara'dan katılan dört takımdan biri odu.

1965-1966 sezonunu üçüncü tamamlayan kırmızı-siyahlılar; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray dışında bu ligde ilk üçe girebilen ilk takım ünvanını aldı.

Başkent temsilcisi, 1960'lı yıllarda özellikle Ankara'daki maçlarda İstanbul takımlarına karşı aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettirirken Köylü Selçuk, Büyük Tevfik, Paçoz Oktay, Rüzgarın Oğlu Zeynel lakapları takılan simge isimler de kulüp tarihine geçti.

İLHAN CAVCAV'IN DÖNÜŞÜ TAKIMIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRDİ

1970 yılında küme düşen Gençlerbirliği, 2. ligde (1. Lig) geçirdiği vasat sezonların sonunda işlerin daha da kötüye gitmesiyle 1979'da 3. lige (Nesine 2. Lig) kadar geriledi.

Başkan Hasan Şengel, 1981 yılında kulüp tarihi için hayati hamlesini yaptı ve 1978'deki kısa süreli başkanlığının ardından İlhan Cavcav'ın ikinci kez ve hayatını kaybedene kadar kesintisiz kulüp başkanlığına gelmesini sağladı.

Cavcav, Türkiye Futbol Federasyonu'nda dönemin yöneticilerine 2. ve 3. liglerin birleştirilmesi projesini kabul ettirdi.

Amatör kümenin eşiğinden dönen kulübü iki senede toparlayan İlhan Cavcav'ın yönetimindeki Gençlerbirliği, düştükten 13 yıl sonra 1983'te 1. lige (Trendyol Süper Lig) döndü.

TÜRKİYE KUPASI'NI İLK KEZ 1987'DE KAZANDI

Gençlerbirliği, 1987 yılında finalde Eskişehirspor'u yenerek ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

Bu başarısının ardından istikrarı yakalayamayan başkent ekibi, 1988 yılında yeniden küme düşme üzüntüsü yaşadı.

Bir sezon sonra en yakın rakibine 16 puan fark atarak 1. lige dönmeyi başaran kırmızı-siyahlılarda başkan İlhan Cavcav, altyapı ve tesisleşmeyle ligde kalıcı olmanın temellerini attı.

CAVCAV'DAN AFRİKA AÇILIMI

İlhan Cavcav, yetenekli futbolcuları keşfetmek için amatör maçlara bile gitti.

Afrika kıtasındaki ülkelerde de maçlar izleyen Cavcav'ın transfer ettiği Moshoeu, Kushe ve Kona'nın başarılı performansları, çok sayıda Afrika kökenli futbolcunun da Türkiye'ye gelmesini sağladı.

Gençlerbirliği, 1995 yılında Moshoeu, Kushe ve Kona'lı kadrosu ve heyecan verici oyunuyla ligi 5. bitirdi.

Kamerunlu Nijitap Geremi'yi Real Madrid'e 5 milyon dolar bonservis bedeli karşılığında satan Cavcav, bu geliri kırmızı-siyahlı kulübün tesisleşmesinde kullandı.

Galatasaray'da UEFA Kupası'nı (Avrupa Ligi) kazanan Ergün Penbe, altyapıdan yetişerek Fenerbahçe'ye transfer olan Tarık Daşgün ve Ümit Özat gibi birçok futbolcu, Gençlerbirliği'nin altyapıya verdiği önemin göstergesi oldu.

Gençlerbirliği son dönemde de İrfan Can Kahveci ve dünya futboluna kazandırdığı Arda Güler ile altyapı misyonunu sürdürdü.

İlhan Cavcav döneminde altyapısından çıkardığı futbolcularla adından sıkça söz ettiren kırmızı-siyahlılar, kariyerine Real Madrid'de devam eden Arda Güler ile bu misyonunu "dünya futboluna" taşıdı.

İKİNCİ TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLUĞU VE AVRUPA KUPASI MACERASI

Gençlerbirliği, 2001 yılında Türkiye Kupası'nı ikinci kez kazandı. Final maçında Fenerbahçe'ye penaltılarda üstünlük kuran kırmızı-siyahlı ekip, müzesindeki Türkiye Kupası sayısını ikiye çıkardı.

Ligi 2002-03 sezonunda Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından üçüncü bitiren başkent temsilcisi, sonraki sezon UEFA Kupası'nda Türkiye'yi temsil etti.

Kupada 2003-04 sezonunda Blackburn Rovers, Sporting Lizbon ve Parma takımlarını eleyen Gençlerbirliği, 4. turda Valencia ile eşleşti.

Ankara'da İspanya temsilcisini 1-0 yenen Gençlerbirliği, deplasmanda rakibine uzatma sonunda 2-0 mağlup olarak organizasyona veda etti. Kupada tek mağlubiyetini Gençlerbirliği'nden alan Valencia, sezon sonunda UEFA Kupası'nı kaldırdı.

İLHAN CAVCAV SEZONUNDA KÜME DÜŞTÜ

Gençlerbirliği Kulübü, İlhan Cavcav'ın 22 Ocak 2017'de hayatını kaybetmesinin ardından sportif, ekonomik ve yönetim açısından istikrarı yakalayamadı.

İlhan Cavcav'ın vefatı sonrası başkanlığa oğlu Murat Cavcav getirildi.

Gençlerbirliği, Murat Cavcav yönetiminde, İlhan Cavcav'ın isminin verildiği 2017-18 sezonunda, 29 yıl kesintisiz yer aldığı Süper Lig'den düştü.

Kırmızı-siyahlılar, bir sezon aranın ardından Süper Lig'e dönmeyi başarsa da 2020-21 sezonunda yeniden küme düşme üzüntüsü yaşadı.

Süper Lig'e veda eden Gençlerbirliği'nde başkan Murat Cavcav, 10 Haziran 2021'deki olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmadı ve başkanlığa Niyazi Akdaş seçildi.

Genel kurul haberleriyle daha sonra sık sık gündeme gelen kırmızı-siyahlı kulüpte, "Cavcavlar dönemi" sonrası Niyazi Akdaş (Beş dönem), Talip Çankırı, Osman Sungur, Mehmet Kaya ve Arda Çakmak başkanlık koltuğuna oturdu.

SÜPER LİG ÖZLEMİ SONA ERDİ

1. Lig'de 2022-23 sezonunun ilk yarısını 7 puanla son sırada tamamlayan Gençlerbirliği, 2. Lig'in kıyısından döndü.

Devre arasında transfer yasağının kaldırılmasıyla kadrosunu yenileyen başkent ekibi, kuruluşunun 100. yılında son haftaya kadar taraftarlarına sıkıntılı günler yaşatsa da ligi 38 puanla 15. bitirdi ve kümede kalmayı başardı.

1. Lig'de 2024-25 sezonunu 2. tamamlayan Gençlerbirliği, 4 yıllık Süper Lig hasretini sonlandırdı.

Süper Lig'de 49. sezonunu geçiren kırmızı-siyahlı kulüp, bu sezon sık sık başkan ve teknik direktör değişiklikleriyle gündeme geldi.

Gençlerbirliği'nde bu sezon şu ana kadar 4 teknik direktör ve 3 başkan görev yaptı.

16 Şubat'ta sözleşme imzalanan teknik direktör Levent Şahin ile 18 gün sonra yollarını ayıran başkent ekibi, bu sezon ikinci kez Volkan Demirel'i takımın başına getirdi.

Kırmızı-siyahlılarda bu iki teknik adam dışında Hüseyin Eroğlu ve Metin Diyadin görev alırken başkanlık koltuğunda Osman Sungur, Mehmet Kaya ve Arda Çakmak oturdu.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de 25. hafta sonunda 25 puanla 12. sırada yer alıyor.

"Türk futbolunun asırlık çınarı" 4 sezonun ardından döndüğü Süper Lig'de kalıcı olmak için mücadele ediyor.