Fenerbahçe'de Sidiki Cherif gollerine başladı

Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i Fransa'nın Angers takımından devre arasında satın alma opsiyonu kiralık formülü ile kadrosuna katmıştı.

19 yaşındaki Sidiki Cherif, İstanbul'a alıştı...

SİFTAHI ANTALYASPOR'A KARŞI YAPMIŞTI

Cherif, Süper Lig’de geride bıraktığımız hafta Antalyaspor’a karşı kritik bir gole imza atarak Fenerbahçe formasıyla siftah yapmıştı.

Sidiki Cherif, kupa maçında da Gaziantep FK ağlarını havalandırarak seriye bağladı.

KUPADA DA ATTI

19 yaşındaki dev forvet böylelikle, sarı-lacivertli forma ile çıktığı son iki maçta da gol sevinci yaşamış oldu.

Öte yandan Fransız forvet, şu ana kadar 7 maçta görev aldı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.