Abone ol: Google News

UEFA ülke puanı güncellendi: Avrupa'da tatsız hafta...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Atletico Madrid ile berabere kalırken, Fenerbahçe ise evinde Aston Villa'ya boyun eğdi. Alınan bu sonuçlarla birlikte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki son durumu netleşti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 23.01.2026 10:43
UEFA ülke puanı güncellendi: Avrupa'da tatsız hafta...
  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile berabere kalırken Fenerbahçe, Aston Villa'ya yenildi.
  • Bu sonuçlarla Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması 48.325 ile dokuzuncu oldu.
  • Türkiye, Avrupa'da haftayı galibiyetsiz kapattı.

Takımlarımız bu hafta Avrupa arenasında boy gösterdi...

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin lig etabının yedinci haftasında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'yı ağırladı.

Sarı-lacivertliler, rakibine 1-0 mağlup oldu. Aston Villa'nın golünü Jadon Sancho kaydetti.

FENERBAHÇE KAYBETTİ, GALATASARAY BERABERE KALDI

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin lig etabının sekizinci ve son haftasında deplasmanda FCSB'ye konuk olacak.

Avrupa Ligi'nde 7 maç sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi elde eden Fenerbahçe'nin 11 puanı bulunuyor.

Bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

ÜLKE PUANINDA SON DURUM

Takımlarımız Avrupa'da haftayı galibiyetsiz kapatırken UEFA ülke puanında güncel sıralama da netleşti.

İşte güncel sıralamamız...

1-İngiltere - 104.991

2-İtalya - 92.981

3-İspanya - 87.140

4-Almanya - 83.545

5-Fransa - 76.177

6-Hollanda - 66.429

7-Portekiz - 64.266

8-Belçika - 58.150

9-TÜRKİYE - 48.325

10-Çekya - 46.275

Eshspor Haberleri