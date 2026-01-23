UEFA ülke puanı güncellendi: Avrupa'da tatsız hafta...

- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile berabere kalırken Fenerbahçe, Aston Villa'ya yenildi.
- Bu sonuçlarla Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması 48.325 ile dokuzuncu oldu.
- Türkiye, Avrupa'da haftayı galibiyetsiz kapattı.
Takımlarımız bu hafta Avrupa arenasında boy gösterdi...
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin lig etabının yedinci haftasında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'yı ağırladı.
Sarı-lacivertliler, rakibine 1-0 mağlup oldu. Aston Villa'nın golünü Jadon Sancho kaydetti.
FENERBAHÇE KAYBETTİ, GALATASARAY BERABERE KALDI
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin lig etabının sekizinci ve son haftasında deplasmanda FCSB'ye konuk olacak.
Avrupa Ligi'nde 7 maç sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi elde eden Fenerbahçe'nin 11 puanı bulunuyor.
Bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.
ÜLKE PUANINDA SON DURUM
Takımlarımız Avrupa'da haftayı galibiyetsiz kapatırken UEFA ülke puanında güncel sıralama da netleşti.
İşte güncel sıralamamız...
1-İngiltere - 104.991
2-İtalya - 92.981
3-İspanya - 87.140
4-Almanya - 83.545
5-Fransa - 76.177
6-Hollanda - 66.429
7-Portekiz - 64.266
8-Belçika - 58.150
9-TÜRKİYE - 48.325
10-Çekya - 46.275